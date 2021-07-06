Başörtüsü yırtmaya 7.5 ay hapis

Almanya
'nın Kempten
kentindeki Bölge Mahkemesi'nde görülen davada saldırgan Uwe V.'ye kesilen ceza tecil edildi. Saldırının 15 Temmuz 2020 günü Kempten'deki "Im Moos" isimli marketin otoparkında meydana geldiğini hatırlatan Merve A.'nın avukatı Engin Şanlı
, "Müvekkilim ırkçı ve yabancı karşıtı bir saldırıya uğradı. Verilen cezadan dolayı mutluyuz" dedi.
4 AY SONRA YAKALANDI
OLAYDA saldırgan, genç kadına önce sözlü saldırıda bulunmuş, hakaret yağdırmıştı. Ardından fiziksel saldırıya geçen ırkçı, Merve A.'nın başörtüsünü yırtmıştı. Saldırıdan sonra kaçmayı başaran Uwe V.' dört ay sonra yakalanmıştı. İlk ifadesinde ve duruşmada sarhoş olduğunu ileri süren Alman sal- dırgan, cezadan kurtulamadı.