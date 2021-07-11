RTL’in kozu Pınar Atalay

Alman
RTL televizyonu ülkede en çok izlenen haber programının önüne geçebilmenin yolunu Pınar Atalay
'da (43) buldu. Kanal, kamu televizyonu ARD
'nin Tagesthemen (Günün Konusu) adlı haberler
inin karşısına 'RTL Direkt
' ile çıkacak. ARD'den tecrübeli isim olan Atalay ile yine ARD'den transfer edilen Jan Hofer
, RTL Direkt'i dönüşümlü sunacaklar. RTL Direkt 16 Ağustos'ta başlayacak ve saat 22.15'te yayına girecek. Kanal, programın tanıtımını yaparken, daha aile dostu, daha olumlu olup daha fazla haber sunacaklarını ifade etti. NDR
, Phoenix
kanallarında haber ve belgesel sunduktan sonra 2014'te ARD'ye transfer olan Atalay, geçen ay RTL'ye geçiş yapmıştı.