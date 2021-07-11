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Giriş Tarihi: 11.7.2021

RTL’in kozu Pınar Atalay

Fatih YILMAZ
RTL’in kozu Pınar Atalay

ARD’nin Tagesthemen adlı haber programından Pınar Atalay’ı transfer eden RTL, bu programın karşısına Atalay’ın sunacağı RTL Direkt adlı haber programını koyacak

Alman RTL televizyonu ülkede en çok izlenen haber programının önüne geçebilmenin yolunu Pınar Atalay'da (43) buldu. Kanal, kamu televizyonu ARD'nin Tagesthemen (Günün Konusu) adlı haberlerinin karşısına 'RTL Direkt' ile çıkacak. ARD'den tecrübeli isim olan Atalay ile yine ARD'den transfer edilen Jan Hofer, RTL Direkt'i dönüşümlü sunacaklar. RTL Direkt 16 Ağustos'ta başlayacak ve saat 22.15'te yayına girecek. Kanal, programın tanıtımını yaparken, daha aile dostu, daha olumlu olup daha fazla haber sunacaklarını ifade etti. NDR, Phoenix kanallarında haber ve belgesel sunduktan sonra 2014'te ARD'ye transfer olan Atalay, geçen ay RTL'ye geçiş yapmıştı.
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RTL’in kozu Pınar Atalay
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