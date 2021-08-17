Dünya devinde bir İzmirli

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTTİ
MERVE Yıldız
, Yaşar Üniversitesi
'nde çift anadal yapıp İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerini dereceyle bitirdikten sonra Almanya
'da kariyer yolculuğuna başladı. Hayallerinin peşinden gidip Almanya'ya gelen Yıldız, Münih Teknik Üniversitesi
'nde yüksek lisans eğitimine devam ederken Airbus
'ta yarı zamanlı çalışmaya başladı. Yıldız, şimdi Microsoft
'un Almanya'daki merkezinde proje müdürü olarak görev yapıyor.
AKLIMDA HEP BÜYÜK FİRMA VARDI
ERASMUS ile Almanya'da bir dönem değişim öğrencisi olduğunu ifade eden Yıldız, "Yaz tatilinde Yaşar Holding
'in Almanya'daki şirketinde staj yaptım. Üniversite eğitimimin son yılında kafamda her şey netleşti. Almanca kursuna gittim. Münih'e gelirken aklımda hep büyük bir firmada çalışmak vardı. Önce Airbus'a başvurdum. Şimdi Microsoft'tayım. Felsefem, her seferinde bir adım daha ileri gitmek oldu" diye konuştu.