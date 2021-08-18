Almanlar asimile olmamızı istiyor

ALMANYA
'DA göç ve uyum alanlarında çalışmalar yürüten Mercator Vakfı
, Bielefeld Üniversitesi
'ne 2014-2020 yılları arasında Almanların uyuma karşı tutumunu konu alan bir araştırma yaptırdı. Yaklaşık iki bin kişi ile yapılan görüşmede, ülkedeki göçmenlerin asimilasyonunu isteyenlerin oranı yüzde 31 çıktı. Bu oranın 2016'da 21.8 olması ülkede ırkçılığın tırmandığının işareti oldu.
HİÇ OLMADIĞI KADAR AZALDI
ARAŞTIRMAYI yürüten üniversiteye bağlı Çatışma ve Şiddet Üzerine Disiplinlerarası Araştırma Enstitüsü
(IKG), göçmenlerin kültürel kimliklerini korumasından yana olanların sayısının hiç olmadığı kadar düştüğünü ortaya koydu. Asimilasyon yerine uyumdan yana olanların 2014'te yüzde 59.9 olan oranı 2020'de yüzde 47.7'ye kadar geriledi ve ilk kez yüzde 50'nin altına düştü.
IRKÇILIK UYUMU YAVAŞLATIYOR
VAKFIN ZuGleich adlı araştırmasına, göçmenlerin yüzde 33'ünün çok sık veya sıkça ırkçılığa maruz kaldıkları da yansıdı. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Andreas Zick
, ırkçılığın uyum sürecini yavaşlattığını söyledi. Göçün sürekli gündemin üst sıralarında kalacağına işaret de eden Zick, siyasetçilerin tüm zorluk ve çatışmalara rağmen göçü, günlük yaşam ve zenginleşme olarak görmelerini ve topluma bunu yansıtmalarını istedi.