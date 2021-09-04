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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Normale dönüş başladı

Normale dönüş başladı

Koronavirüs pandemisi başlangıcında kısa süreli çalışmaya geçen 5.7 milyon kişinin 5 milyonu normal çalışma düzenine geri dönüş yaptı

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerin uygulamaya soktuğu kısa süreli çalışma düzeni yerini normal çalışmaya bıraktı. Kısa süreli çalışanların sayısı, salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Temmuz'da 1.06 milyon olan kısa çalışan sayısının Ağustos'ta 688 bin kişiye gerilediğini duyurdu.

KONAKLAMA SEKTÖRÜ ZORDA
IFO uzmanı Stefan Sauer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ağustos'ta ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde kısa süreli çalışmada düşüş yaşandı. Özellikle konaklama sektörü kısa süreli çalışmadan etkilenmeye devam ediyor. Sektörde kısa süreli çalışan sayısı 107 bin" dedi. Mayıs 2020'de 5.7 milyon kişi kısa süreli çalışmak zorunda kalmıştı. MÜNİH
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Normale dönüş başladı
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