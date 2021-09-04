Normale dönüş başladı

Almanya
'da koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerin uygulamaya soktuğu kısa süreli çalışma düzeni yerini normal çalışmaya bıraktı. Kısa süreli çalışanların sayısı, salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü. Ekonomi Araştırma Enstitüsü
(Ifo), Temmuz'da 1.06 milyon olan kısa çalışan sayısının Ağustos'ta 688 bin kişiye gerilediğini duyurdu.
KONAKLAMA SEKTÖRÜ ZORDA
IFO
uzmanı Stefan Sauer
, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ağustos'ta ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde kısa süreli çalışmada düşüş yaşandı. Özellikle konaklama sektörü kısa süreli çalışmadan etkilenmeye devam ediyor. Sektörde kısa süreli çalışan sayısı 107 bin" dedi. Mayıs 2020'de 5.7 milyon kişi kısa süreli çalışmak zorunda kalmıştı. MÜNİH