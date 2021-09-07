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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Merkel’den Laschet’e destek

Merkel’den Laschet’e destek

Almanya Başbakanı Merkel, Hıristiyan Birlik Partileri’nin başbakan adayı Laschet’e tam destek verdi

AFET BÖLGESİNİ ZİYARET
KUZEY Ren Vestfalya Başbakanı ve CDU/ CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet ile 7 hafta önce meydana gelen selden etkilenen Schalksmühle beldesini ve Hagen kentini ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçimlerden sonra oluşacak hükümet yetkililerinin de bölge ile yakından ilgilenmesini istedi.

ÜLKEYİ DE YÖNETİR
SEÇİM süreciyle ilgili pek fazla konuşmamaya özen gösteren Merkel, CDU/CSU'nun anketlerde ikinci sıraya düşmesi üzerine bu tutumunu değiştirdi. Merkel,"Armin Laschet, Almanya'nın bu en büyük eyaletini çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Kim böyle bir eyaleti yönetebiliyorsa Almanya'yı da şansölye olarak yönetebilir" dedi.
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Merkel’den Laschet’e destek
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