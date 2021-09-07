Merkel’den Laschet’e destek

AFET BÖLGESİNİ ZİYARET
KUZEY Ren Vestfalya
Başbakanı ve CDU/ CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet
ile 7 hafta önce meydana gelen selden etkilenen Schalksmühle beldesini ve Hagen
kentini ziyaret eden Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, seçimlerden sonra oluşacak hükümet yetkililerinin de bölge ile yakından ilgilenmesini istedi.
ÜLKEYİ DE YÖNETİR
SEÇİM süreciyle ilgili pek fazla konuşmamaya özen gösteren Merkel, CDU/CSU'nun anketlerde ikinci sıraya düşmesi üzerine bu tutumunu değiştirdi. Merkel,"Armin Laschet, Almanya'nın bu en büyük eyaletini çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Kim böyle bir eyaleti yönetebiliyorsa Almanya'yı da şansölye olarak yönetebilir" dedi.