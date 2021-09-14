Türklerin Almanya’ya katkısı büyük

SOSYAL Demokrat Parti
(SPD) Eş Genel Başkanı Norbert Walter Borjans, Köln
'de Türk Alman İşverenler Birliği'nin Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı'nın (TDUNRW) toplantısında konuştu. Almanya'da anketlerde önde görünen SPD'nin Eş Genel Başkanı Norbert Walter Borjans, "Almanya'nın kalkınmasında Türklerin büyük katkısı var" dedi ve Türklerin ülkeye gelmelerinden bu yana ülkeye katkısını övdü.
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TÜRKLERİN, Almanya'nın bugünkü refah seviyesine ulaşmasında çok önemli rol oynadığına dikkat çeken Borjans, "Almanya'ya gelen Türkler, bugünkü ekonomik güce kavuşmamızda katkı sağladı" diye konuştu. Borjans, "Made in Germany
" markasında göçmen kökenlilerin emeklerinin olduğunu ifade ederken, BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin
ile eşi Dr. Özlem Türeci'yi her alanda başarılı örnek olarak gösterdi.
AB ÜYELİĞİ
SPD lideri Norbert Walter Borjans, "Uğur Şahin ve Özlem Türeci, iyi bir örnek. Almanya'da yatırım yapmak isteyenleri desteklemeliyiz" dedi. Türkiye
'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine de değinen Borjans, "Türkiye'nin AB için özel bir yeri var. Diyalog yeniden geliştirilmeli" diye konuştu. Anketlerde birinci parti olduklarının altını çizen Borjans, partisinin seçim vaatlerinden söz etti.
BAŞKONSOLOS DA TOPLANTIDAYDI
TOPLANTIDA konuşan TDUNRW Başkanı Abdullah Emili
, "Türkiye ile Almanya arasında büyük bir ticaret var. Binlerce Türk işveren Almanya'nın gelişimine katkı sağlıyor" dedi. Toplantıya Köln Başkonsolosu Turhan Kaya
, işadamları ve STK temsilcileri katılırken, toplantının sunuculuğunu ise TD-İHK eski genel sekreteri Suat Bakır
yaptı.