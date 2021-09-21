Son turu da Scholz kazandı

PRO7, SAT1 ve Kabel1 televizyonlarında yayınlanan programda SPD'li Olaf Scholz
ile Yeşiller adayı Annalena Baerbock
'un çoğu konuda hemfikir olması dikkat çekti. Scholz ve Baerbock, asgari ücretin en az 12 euro olmasını istedi. Hıristiyan Birlik Partileri
'nin (CDU/CSU) adayı Armin Laschet
ise bir kez daha SPD, Yeşiller ve Sol Parti
koalisyonu konusunda uyardı. Programdan sonra "Kim galip geldi" anketi düzenlendi.
SPD YÜKSELİŞTE
HALKIN yüzde 42'si Scholz'u galip ilan ederken, Laschet oyların yüzde 27'sini, Baerbock ise 25'ini aldı. Alman Birinci Televizyon
kanalı ARD'nin yaptırdığı ankete göre ise, SPD'nin oyları bir puan artarak yüzde 26'ya çıkarken, CDU/CSU'nun oyu iki puan arttı ve yüzde 22'ye yükseldi. Bu oran, daha önce Laschet'i desteklemek istemeyen kardeş parti CSU seçmeninin seçime az bir zaman kala fikir değiştirdiğine işaret ediyor-