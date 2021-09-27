Almanya’da nefes kesen yarış

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
'nin Başbakanı Hıristiyan Demokrat Birlik Partileri
'nin (CDU/CSU) adayı Armin Laschet
ile Sosyal Demokrat Parti
(SPD) adayı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz
'a sandıklardan yüzde 25 oranında eşit oy çıktı. Anketlerde uzun süre ikinci parti konumunda olan CDU/CSU, son atakları ile SPD'yi yakaladı.
FDP KİLİT PARTİ OLDU
SEÇİM öncesi bir dönem birinci parti konumuna kadar yükselen Yeşiller Partisi Annalena Baerbock
ile girdiği seçimde yüzde 15 oranında oy alabildi. Seçim sonrası oluşabilecek koalisyonun kilit partisi konumundaki Hür Demokratlara
(FDP) seçmen desteği yüzde 11 oldu. Irkçı AfD
partisi 2017 seçimlerine kıyasla oy kaybetti ve yüzde 11 oy aldı. Sol Parti
'nin oy oranı ise sandığa yüzde 5 şeklinde yansıdı.
ÜLKEYİ 3 PARTİ YÖNETECEK
SEÇİM sonuçları ortaya üç partili iktidarı koydu. Olasılıklara göre, CDU'ya da SPD'nin liderliğinde FDP ya da Yeşillerin de yer alacağı bir koalisyon ihtimali mevcut. Bir olasılık da SPD'nin iktidarı altında Yeşiller ve Sol Parti'den oluşacak hükümet.