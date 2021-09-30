Hesaplar karıştı

HÜR Demokrat Parti'nin (FDP), Sosyal Demokrat Parti
(SPD) ile koalisyon hükümeti kurmak istemediğini bizzat Hıristiyan Birlik Partileri
'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet açıkladı. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Laschet, FDP'den bu yönde güçlü sinyaller olduğunu belirtti. Laschet'in dediğine göre FDP'liler CDU/CSU'ya, "Biz hükümeti sizinle kurmak istiyoruz" şeklinde haber gönderdi.
FDP DOĞRULADI
FDP'NİN Genel Başkanı Christian Lindner
de Bild
gazetesine yaptığı açıklamada SPD ile görüşmelerin zor olacağını doğruladı. Lindner, "Olaf Scholz
'un kabul edeceğimiz bir teklifle gelebileceğini hayal edemiyorum" dedi. Lindner bu açıklaması ile SPD ile koalisyon hükümetine girmek için sosyal demokratlara kabul edemeyecekleri taleplerle gidebileceklerinin de sinyalini vermiş oldu.
CDU KABUL ETMEZ
BU durumda SPD, öncelikli olarak Yeşiller
ve FDP ile kurmak istediği koalisyon hükümetini kurmakta zorlanacak. İstenen bu hükümet kurulamazsa Scholz'un başbakan seçileceği tek koalisyon ihtimali olarak CDU/ CSU ile büyük koalisyon hükümeti kalıyor. Ancak bu olasılık, Scholz için büyük risk taşıyor. Çünkü CDU/CSU büyük koalisyon hükümetinde küçük ortak olmaktansa, Yeşiller ve FDP ile koalisyonu tercih edecektir.
YEŞİLLER'DEN DESTEK
CDU/CSU bu hükümet için FDP ile zaten hemen anlaşacağı gibi, Yeşiller ile de anlaşmanın zeminini hazırlayacaktır. Scholz, Yeşiller ve FDP ile bir koalisyon hükümeti kurmak istediğini açıklarken, Yeşiller de Scholz'a destek verdi. Yeşiller Gençlik Kolları
parti yönetimine SPD ile koalisyon hükümeti kurulması gerektiğini bildirdi. Gençlik Kolları, "Kesinlikle CDU'yu yeniden hükümette görmek istemiyoruz" dedi.