SDP ilk görüşmelerini yaptı

ALMANYA
'DA olası koalisyon görüşmeleri öncesindeki ilk istikşafi görüşmeler yapıldı. Yeşiller ve Hür Demokrat Partili
(FDP) siyasilerin geçtiğimiz günlerde iki kez bir araya gelmesinden sonra pazar günü Sosyal Demokrat Parti
(SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri
(CDU/CSU) de ilk ön görüşmelerini yaptı. Önce SPD heyeti, FDP heyeti ile bir araya geldi.
İKİ saat süren bu görüşmenin ardından partilerin genel sekreterleri bir açıklama yaptı. SPD'liler yapıcı öngörüşmelerden söz ederken, FDP'liler olası bir koalisyon görüşmesine giden yolun daha uzun olduğuna dikkat çekti. FDP Genel Sekreteri Volker Wissing
arada bazı konularda uçurumlar olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. FRANKFURT