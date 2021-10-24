En iyi otomobilde Türk imzası var

Almanya
'da Türk İşçi Göçü Anlaşması'nın 60. yılı dolayısıyla Stuttgart kentinde düzenlenen programda konuşan Stuttgart Büyükşehir Belediye Başkanı Frank
Nopper, Türklerin Almanya ve kente büyük katkı sunduklarını söyledi. Nopper, "En iyi otomobil Stuttgart'ta yapılabiliyorsa, bunda dört nesil Türk dostlarımızın emeği var" diye konuştu.
BAŞARIYI HER ALANDA GÖRDÜK
İMKÂN sunulduğunda Türklerin ne kadar başarılı olabileceklerini yalnızca fabrikalarda değil pek çok alanda gördüklerini ifade eden Nopper, siyaset, sanat, futbol ve bilim dünyasında başarı sağlamış Türklerin isimlerinden örnekler verdi. Başkan, "Onun içindir ki siz bize aitsiniz. Sizi istiyoruz" dedi. Nopper, konuşmasında Türk-Alman
dostluğuna da değindi.
60 YIL ÖNCE GELENLER ARTIK SADECE İŞÇİ DEĞİL
PROGRAMDA konuşan Stuttgart Başkonsolosu Erkan
Öner Baden Württemberg Eyaleti
'nde yaklaşık yarım milyon Türk'ün yaşadığını dile getirdi ve "1961'in Kasım ayında bir haftalık tren yolculuğunun ardından Stuttgart'a gelen misafir Türk işçiler, artık işçi değil bu toplumun birer parçası" diye konuştu.
İŞARET DİLİYLE ALIŞVERİŞ YAPTIK
ALMANYA'YA ilk gelenler arasında bulunan Mustafa Şeker
, programda o yıllarda yaşadıkları zorlukları anlattı. Bir kelime Almanca bilmeden geldikleri ülkede alışveriş sırasında ilginç diyaloglar yaşadıklarını söyleyen Şeker, "İstediğimiz ürünleri tarif etmeye çalışıyorduk. Anlatamadığımızda komik şeyler yaşıyorduk" dedi.