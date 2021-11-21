Çelikkol’un ani ölümü şoke etti

Hamburg Eyalet Milletvekili Meryem Çelikkol
(52), evinde bir arkadaşı ile telefonda görüşürken fenalaştı. Arkadaşına, "Aman Allah'ım iyi değilim. Ambulans çağır" dedi. Arkadaşı ambulansı aradı. Eve gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Çelikkol hemen ameliyata alındı, ancak aort damarı yırtılması sonrası yaşamını yitirdi.
SPD'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI
Çelikkol'un ölümü, partisi SPD
ve Hamburg Türk toplumunda büyük üzüntüye neden oldu. 2014'te Yeşiller Partisi
'nden milletvekili seçilen Çelikkol, partisinin eyalet teşkilatı başkanı Anna Gallina
ve yardımcısı Martin Bill
'in, milletvekilleri Fatih Can Karışmaz
ve Shafi Sediqi
'yi 'radikal İslamcı' olarak adlandırıp dışlaması sonrası SPD'ye geçmişti. Dilbilimci Çelikkol, bir dönem Almanya Türk Toplumu
'nun Hamburg teşkilatında görev yapmıştı. HAMBURG