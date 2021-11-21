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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Çelikkol’un ani ölümü şoke etti

Çelikkol’un ani ölümü şoke etti

Ayrımcılık ve haksızlığın hep karşısında duran isim olarak bilinen Hamburglu politikacı Meryem Çelikkol, aort damarı yırtılması sonrası yaşamını yitirdi

Hamburg Eyalet Milletvekili Meryem Çelikkol (52), evinde bir arkadaşı ile telefonda görüşürken fenalaştı. Arkadaşına, "Aman Allah'ım iyi değilim. Ambulans çağır" dedi. Arkadaşı ambulansı aradı. Eve gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Çelikkol hemen ameliyata alındı, ancak aort damarı yırtılması sonrası yaşamını yitirdi.

SPD'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI
Çelikkol'un ölümü, partisi SPD ve Hamburg Türk toplumunda büyük üzüntüye neden oldu. 2014'te Yeşiller Partisi'nden milletvekili seçilen Çelikkol, partisinin eyalet teşkilatı başkanı Anna Gallina ve yardımcısı Martin Bill'in, milletvekilleri Fatih Can Karışmaz ve Shafi Sediqi'yi 'radikal İslamcı' olarak adlandırıp dışlaması sonrası SPD'ye geçmişti. Dilbilimci Çelikkol, bir dönem Almanya Türk Toplumu'nun Hamburg teşkilatında görev yapmıştı. HAMBURG
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Çelikkol’un ani ölümü şoke etti
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