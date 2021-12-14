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Giriş Tarihi: 14.12.2021

30 yıllık kuaför en iyi 10 arasında

İBRAHİM TAŞ
30 yıllık kuaför en iyi 10 arasında

Köln’de 30 yıldır kuaförlük yapan Nihal Güvenir, Almanya’nın en iyi 10 kuaför salonu arasına girmeyi başardı. Güvenir, meslek eğitimi konusunda da onurlandırıldı

ALMANYA'NIN Köln kentine bağlı Frechen'de 30 yıldır kuaförlük hizmeti veren Nihal Güvenir, sektör dergisi Top Hair tarafından ülkenin en iyi 10 kuaför salonu arasında gösterildi. Gençlere meslek eğitimi de sunan Güvenir, bu konuda ise ilk 50 kuaför salonu arasında yer aldı. Nihal Güvenir, "En iyi 10 salon arasında gösterilmek gururlandırdı. Meslekte 30. yılımı kutladığım dönemde meslek eğitimi ve öğrenci yetiştirme alanında Almanya'nın en önemli salonları arasında yer almaktan dolayı çok mutluyum. Sağlığım el verdiği sürece öğrenci yetiştirmeye devam edeceğim" dedi.
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30 yıllık kuaför en iyi 10 arasında
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