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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Kelebek hastalarına 10 bin Euro topladı

Kelebek hastalarına 10 bin Euro topladı

Bergkamen kentinde yaşayan şair ve yazar Gülen Akbulut, kendisini bir cilt rahatsızlığı olan kelebek hastalığına yakalananlara adadı

TEK başına adeta bir dernek gibi çalışan Gülen Akbulut (58), kelebek hastaları için kitaplarından elde ettiği geliri ve yakın dostlarından topladığı paraları bağışladı. Akbulut, 2021 yılı içinde kelebek hastalarına yaklaşık 10 bin euro destek sağladı.

"DUYARLI OLALIM"
AKBULUT, "Başkanlığını sanatçı Fulden Uras'ın yaptığı Hayaller Gerçek Olsa Derneği ölümcül olan bu cilt hastalığına yakalananlar için mücadele ediyor. Ben de kendimi bu hastalara adadım. Mademki insanız, böyle konulara karşı duyarlı olmalıyız" dedi. Tevfik KARA / BERGKAMEN
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Kelebek hastalarına 10 bin Euro topladı
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