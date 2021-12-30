Kelebek hastalarına 10 bin Euro topladı

TEK başına adeta bir dernek gibi çalışan Gülen Akbulut
(58), kelebek hastaları için kitaplarından elde ettiği geliri ve yakın dostlarından topladığı paraları bağışladı. Akbulut, 2021 yılı içinde kelebek hastalarına yaklaşık 10 bin euro destek sağladı.
"DUYARLI OLALIM"
AKBULUT
, "Başkanlığını sanatçı Fulden Uras
'ın yaptığı Hayaller Gerçek Olsa Derneği
ölümcül olan bu cilt hastalığına yakalananlar için mücadele ediyor. Ben de kendimi bu hastalara adadım. Mademki insanız, böyle konulara karşı duyarlı olmalıyız" dedi. Tevfik KARA / BERGKAMEN