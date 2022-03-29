Wollny’ler Türkiye’de

BİR YIL TÜRKİYE'DE
TELEVİZYON yıldızı Silvia Wollny, ilk etapta Türkiye
'de bir yıl yaşamayı planladıklarını açıkladı. Bir yıl sonunda memnun kalmaları halinde yaşamlarını Türkiye'de sürdüreceklerini belirten Silvia Wollny, "Hep Türkiye'de yaşamanın hayalini kuruyorduk" dedi. Wollny, eşi Harald, dört çocuğu, damatları ve iki torunuyla Almanya
'dan ayrılacak.
DAHA GÜVENLİ
WOLLNY Ailesi, yaz tatillerini de sürekli Türkiye'de geçiriyor. Aile pandemi döneminde de "daha güvenli" olduğu için 8 çocuğu ile birlikte Antalya
'ya gitmiş ve burada tatil yapmıştı. Wollny, "Türkiye'de korona ile mücadelede Almanya'nın örnek alabileceği birçok önlem var. Burada olmaktan dolayı gururluyum" demişti. FRANKFURT