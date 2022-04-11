İlaç sektöründe doğalgaz paniği

AVRUPA Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan kömür ithalatına ambargo uygulanmasından sonra doğalgaza da ambargo uygulanması düşüncesi Alman ilaç sektörünü panikletti. Söz konusu ambargonun hayati öneme sahip ilaçların üretimini aksatacağı ifade edildi. Alman kimya ve ilaç şirketi Merck'in üst yöneticisi Belen Garijo, "Üretimi riske atarız" açıklaması yaptı.GARİJO, "Kısa vadeli enerji veya doğalgaz darboğazı yaşanması halinde hayati açıdan önemi olan ilaçların, biyolojik ilaçlar ile korona aşıları gibi kritik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi tehlikeye girer" dedi. Fresenius, "Gazın vanasını hangi taraf kapatmaya karar verirse versin, olası bir darboğaza karşı hazırlıklı olmamız iyi olur" dedi. BioNTech ise riske karşı kapsamlı önlemler aldığını duyurdu. BERLİN