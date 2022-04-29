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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Nehre düşen tektaşı dalgıç buldu

CEMİL ALBAY
Nehre düşen tektaşı dalgıç buldu

Aşık olduğu adamdan evlilik teklifi aldı. Sevincini arkadaşları ile paylaşırken tektaşını nehre düşürdü. Duygu Şahin, o yüzüğe dalgıç kiralayıp kavuştu

Frankfurt kentinde yaşayan Duygu Şahin (28), 12 Şubat günü Deniz Becker'den (33) Fransa'nın Strazburg kentinde evlilik teklifi aldı. Tekliften sonra nişanlanan Şahin, sevincini 22 Nisan günü kentteki yat kulübünde kutlarken tektaşını nehre düşürdü. O an büyük şok yaşadığını ifade eden Duygu Şahin, "Yetkililerden yüzüğün bulunması için yardım istedim. Ellerinden bir şey gelmeyeceğini söylediler" dedi. Tektaşına kavuşmanın yollarını arayan Şahin, "İnternetten cankurtaran Janik Ratke'yi (23) buldum. Ratke, yüzüğün düştüğü alana dalış yaptı ve tektaşı çıkarttı" dedi.
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Nehre düşen tektaşı dalgıç buldu
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