Nehre düşen tektaşı dalgıç buldu

Frankfurt kentinde yaşayan Duygu Şahin (28), 12 Şubat günü Deniz Becker'den (33) Fransa'nın Strazburg kentinde evlilik teklifi aldı. Tekliften sonra nişanlanan Şahin, sevincini 22 Nisan günü kentteki yat kulübünde kutlarken tektaşını nehre düşürdü. O an büyük şok yaşadığını ifade eden Duygu Şahin, "Yetkililerden yüzüğün bulunması için yardım istedim. Ellerinden bir şey gelmeyeceğini söylediler" dedi. Tektaşına kavuşmanın yollarını arayan Şahin, "İnternetten cankurtaran Janik Ratke'yi (23) buldum. Ratke, yüzüğün düştüğü alana dalış yaptı ve tektaşı çıkarttı" dedi.