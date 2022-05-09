Polis şiddetine halktan isyan

MANNHEİM kentinde bir hafta önce 47 yaşında Hırvat kökenli bir kişiyi gözaltına almak isterken şiddet kullanan ve ölüme yol açan polise Almanya'da öfke dinmiyor. Hafta sonu başkent Berlin ve Mannheim'da polis şiddetine karşı halk sokağa çıktı. Protestocular, "Bizi polisten kim koruyor?" diye sordu. Polisin artık dost ve yardım eden olmadığı dile getirildi.BERLİN'İN Kreuzberg semtinde toplanan göstericiler, 'Mannheim münferit bir olay değildir' sloganı attı. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, 'Siz emniyet değilsiniz', 'Irkçı polis şiddeti mağdurlarının anısına' yazan döviz ve pankartlar taşındı. Polis şiddeti sonucu ölenler için saygı duruşunun yapıldığı gösteride, Mannheim'da olayın üstünün örtülmemesi istendi.MANNHEİM'DA toplanan yaklaşık bin kişi de 'Adalet yok, barış yok' sloganları attı. Olayın gerçekleştiği meydanda toplanan göstericiler, polisin geniş yetkilerle donatılmasını eleştirdi. Yapılan konuşmalarda, Mannheim'daki olayın ilk olmadığı, son yıllarda polisin orantısız güç kullanımı sonrası çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. MANNHEİM