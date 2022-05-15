Hakem kardeşlerin hedefi Bundesliga

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Resul (32), Furkan (24) ve Gürkan (22) Vardar, çocuk yaşta başladıkları futboldan kopamadı. Üç kardeş amatör liglerde hakem olarak görev almaya başladı. Zaman zaman hep birlikte maç yöneten üç kardeş, önümüzdeki sezon 4. Ligde görev alacak. Ancak Vardar kardeşlerde hedef Bundesliga'da görev almak. Bunun için çok çalıştıklarını söyleyen üç kardeş, "Deniz Aytekin'i örnek alıyor ve onun gibi Bundesliga'da maç yönetmek istiyoruz" dedi. 15 yaşında hakemliğe başladığını ifade eden Furkan, "Hakemliğe arkadaşlarım yönlendirdi. Lisanslı hakemler statlarda bedava maç izliyordu, bunu da kaçırmak istemedim. Kısa sürede klasman atlayınca yan hakeme ihtiyaç duydum. Kardeşlerimi yan hakem yaptım" dedi.