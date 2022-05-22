Radar vurgununu bir Türk engelledi

Almanya'nın Dortmund kentinde radara yakalanan bir Türk'ün davasına bakan avukat Özkan Arıkan, bilirkişi raporu talep etti. Bilirkişi, 'teknik sorunlar var' diye yazdı. Bunun üzerine belediyenin teknisyeni Dortmund Sulh Mahkemesi'ndeki duruşmaya davet edildi. Teknisyen, "Radarın hatalı ölçüm yaptığını rapor ettim. Üstüm hata raporlarının silinmesi talimatı verdi" diye konuştu.Bu ifade sonrası cezaların iptali gündeme geldi. Avukat Arıkan, "Dortmund Belediyesi'ndeki bu durum tam bir skandal. Şimdi yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Belki de binlerce vatandaş aynı nedenle mağdur oldu. Tüm ölçümlerin yeniden incelenmesi gerekir" dedi. Kentin radarlardan yılda bir milyon euronun üstünde gelir sağladığı da ortaya çıktı.