İstenmeyen adam ilan edildi

Hakkında savcılığın dava açması üzerine muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birlik Parti'nin (CDU) istifasını istediği Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, iyice köşeye sıkıştı. Görev süresi sona erene kadar görevinin başında kalacağını belirten Feldmann, yaşanan son olayların ardından şehirde resmen istenmeyen adam ilan edildi. Şimdi, Feldmann'ın kendi partisi bile "Çek git artık" demeye başladı.Feldmann'ın mensubu olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) Frankfurt İl Başkanlığı Feldmann'ın istifa etmesini istedi. Eintracht Frankfurt kulübü de belediye başkanına stada giriş yasağı koydu. Bardağı taşıran son damla ise, Eintracht Frankfurt'un Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra dönüş yolculuğunda uçakta ve daha sonra Frankfurt'ta düzenlenen kutlamalarda yaşandı.FELDMANN, ikinci skandalı ise Frankfurt'taki şampiyonluk kutlamalarında yaşattı. Feldmann, Avrupa Ligi Kupası'nı teknik direktörün ve kaptanın elinden alıp sevinç kutlaması yaptı. Başkanın kupayı alıp kendine siyasi malzeme çıkarmaya çalıştığı ileri sürüldüğü gibi, kutlamanın yapıldığı belediye sarayına Frankfurtlu bazı yöneticileri almaması da kulübü kızdırdı. Kulüp yönetimi Feldmann'la ilgili açıklama yaptı.BAŞKAN Feldmann ilk skandala, Frankfurt'un şampiyonluğu sonrası dönüş yolculuğunda imza attı. Futbolcularla ve kulüp yönetimiyle aynı uçakta dönen Feldmann, "Şimdi hem pilotlar hem de beni ilk başta hormonsal olarak devre dışı bırakan uçuş personelinin bir mesajı var" dedi. Hosteslerin güzelliğini ve kendisini çok etkilediğini bu şekilde dile getiren başkana anında tepki yağdı.EINTRACHT Frankfurt kulübü, Feldmann'ın tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Artık onu stadyumda görmek istemiyoruz" ifadelerine yer verdi. Tüm bu olanların ardından başta SPD olmak üzere tüm partiler başkanı istenmeyen adam ilan ederken, kendi partisi SPD'nin de Feldmann'a sırt dönmesi başkanı köşeye sıkıştırdı. Feldmann istifa etmezse, bu kez tüm partiler başkanı görevden almak üzere harekete geçecek.Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann hosteslere dönük sözlerinden ötürü özür diledi. Ancak son olaylar, kendi partisinin bile istifa talebine neden oldu