Samed Yeşil: Beni sakatlıklar yıktı

ALMANYA'NIN Düsseldorf kentinde doğdu. Altı yaşında kentinin minikler takımında forma giydi. Bayer Leverkusen'de profesyonel olup yıldızlaşan, 18 yaşındayken FC Liverpool'a imza atan Samed Yeşil (28), futbolculuk kariyerindeki düşüşü SABAH'a anlattı. Almanya Genç Milli takımlarında gösterdiği performans sonrası Almanya'nın geleceğine damga vuracak futbolcular arasında gösterilen Samed, "Bir futbolcunun binde bir yaşayacağı sakatlıkları art arda yaşadım. İki ayağımda çapraz bağlarım koptu. Üç senede kendime geldim ama toparlayamadım. Beni sakatlıklar yıktı. Şimdi Almanya 5. Lig'de Tönis takımında oynuyorum" dedi. Samed, şu an takım arkadaşları gibi kulüp başkanının filtre üreten fabrikasında çalıştığını da ifade etti.