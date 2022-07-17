2 milyon Alman aşevine muhtaç

Ülkede962 şubesi bulunan Tafel adlı aşevi, ihtiyaç sahibi sayısının yılbaşından bu yana iki kat arttığını açıkladı. Tafel Deutschland Başkanı Jochen Brühl, "Bu yoksulluğun arttığının kanıtı olurken, 2 milyondan fazla insanın gıda yardımına ihtiyacı olduğu anlamına geliyor" dedi. Yoksulluğun yaz tatiline çıkamayacağını dile getiren Brühl, aşevlerine gıda yardımı yapılması çağrısında bulundu.HER üç aşevi şubesinden birinin yeni ihtiyaç sahibi alımını durdurduğuna işaret eden Brühl, buna neden olarak taleplere yetecek kadar gıda ve çalışanları olmadığını söyleyip, "Aşevlerinin limiti doldu, hatta çoğunun aştı. Devlet gönüllü olarak değil mecburen bu insanların ihtiyaçlarını karşılamalı" dedi. Bu açıklama üzerine pek çok dernek hükümeti, yoksulları desteklemeye davet etti.DEUTSCHE Bank ekonomistlerinin hazırladığı bir raporda ise Almanya resesyona doğru ilerliyor. Uzmanlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2023'te yaklaşık yüzde 1 küçüleceği tahmininde bulundu. Stefan Schneider liderliğindeki analistler, bankanın müşterileri için kaleme aldıkları raporda, azalan doğalgaz arzı, ABD'deki gerileme ve ekonomik açıdan tersten esen başka rüzgârlar nedeniyle Almanya'nın bu yılın ikinci yarısında daralacağını söyledi. Öte yandan uzmanlar, enflasyonda tarihi rekorlar kırılsa da henüz zirvenin görülmediğini belirtti.FEDERAL İstatistik Dairesi, Almanya'da ocak ayı sonu itibarıyla 178 bin kişinin sığınma evlerine yerleştirildiğini açıkladı. Daire, ilk kez açıkladığı istatistiğe evsizlerin dahil edilmediğine dikkat çekti. İstatistikte sığınma evine yerleştirilenlerin yüzde 62'sinin erkek olduğu dikkat çekti. En çok evsizin, 36 bin kişi ile Kuzey Ren Vestfalya ve Baden Württemberg'de yaşadığı aktarıldı. Evsizlerin ortalama yaşı ise 32 olarak duyuruldu.