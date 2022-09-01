Evlat ve eş katili, hakim önünde

Köln Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada savcı olayı tasarlayan Anıl G. hakkında müebbet hapis istedi. Savcı, 25 yaşındaki zanlının eski sevgilisini ve oğlunu öldürüp ardından Ren Nehri'ne attığının kanıtlandığını söyledi. Savcılık, cinayetlerin nafaka ödememek için işlendiğini ileri sürüyor.GEÇTİĞİMİZ yılın kasım ayında Ren Nehri'nde Derya S. ve oğlu Kian'ın cesetleri bulundu. Cinayetlerin bıçakla işlendiği belirlenmiş, ardından zanlı olarak Derya S.'nin eski sevgilisi Anıl G. gözaltına alınmıştı. Sanık Anıl G., mahkemede verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.