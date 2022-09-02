Tarsuslu Hande Mecklenburg düşesi

AVRUPA sosyetesinde yılın düğünü olarak adlandırılan düğün, 17 Eylül'de Almanya'da yapılacak. 2020 yılının sonunda nişanlanan çift, 17 Haziran'da resmi nikah kıymıştı. Veliaht Prens Alexander zu Mecklenburg ve Mecklenburg Düşesi Hande, nikahtan tam üç ay sonra muhteşem bir düğünle dünyaevine girecek. Aslen Mersinli olan ve 2010 yılından bu yana Hollanda'da yaşayan Hande Macit'in ismi artık resmen "Mecklenburg Düşesi Hande".HERZOGIN zu Mecklenburg adını alan Hande (29) ile Veliaht Prens Alexander'in (31) düğününe 200 özel davetli katılacak. Neustrelitz'te yapılacak düğün, aynı zamanda bu şehirde 108 yıl sonraki ilk asil düğünü olarak tarihe geçecek. Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Alexander ile Düşes Hande'nin düğününe Alman basını da çok büyük ilgi gösteriyor. Prens Alexander ile Düşes Hande, Rotter- DORTMUND dam'da yaşıyor.16 Eylül 1992 Tarsus doğumlu olan Mecklenburg Düşesi Hande, Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra Rotterdam Erasmus Üniversitesi'ne kaydoldu. 2014 yılında mezun olan Hande, aynı yıl Hollanda vatandaşlığına geçti. 2018 yılında kardeşi Kerem Macit ile "Luwia Yoghurt" adı altında bir yoğurt üretmeye başlayan Hande Macit, daha sonra tanıştığı Veliaht Prens Alexander zu Mecklenburg ile ortak oldu.