Porsche’nin yazılımı Fatsalı Cihan’a emanet

Dortmund kentinde işçi ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Cihan Süğür (32), yükselişini sürdürüyor. IBM'in bursu ile bilgisayar mühendisliği öğrenimi gören ve dev şirketlerde çalışan Süğür, Porsche şirketinin Kurumsal Gelişim ve Strateji Birimi'nin genel müdürlüğüne getirildi. Süğür, "Porsche, 'Gelecekteki dijital stratejimizi sen belirle' diyerek iş teklif etti" dedi.PORSCHE'NİN 3700 kişilik yazılım şirketi MHP'de Strateji ve Şirket geliştirme şefi olan Süğür, "2020'de CIO Vakfı'nın CIO Young Talent Ödülü'nü aldım. Otto Beisheim School of Management'te (WHU) burs verildi. Mezun olurken Porsche, iş teklif etti. Anamın duası, babamın gölgesi, eşim ve çocuklarımın sevgisiyle elimden geleni yapmaya çalışacağım" diye konuştu.PORSCHE'DE Taycan modelinin isim belirleme ekibinde de yer alan Süğür, "Çocukluğumdan beri bilgisayarlarla uğraşmayı seviyorum. 2009'da IBM'in desteği ile tam burslu bilgisayar mühendisliği okudum. Alman Demiryolları (DB) ile Olympus'un IT bölümünde çalıştıktan sonra Porsche'nin ilk elektrikli aracı Taycan ekibine dahil oldum. Ardından Volkswagen'de çalıştım" diye başarı hikayesini anlattı.ORDU Fatsalı olan Cihan Süğür, "Her yıl köyümüze gider, fındığımızı toplar geri döneriz. Biz Karadenizliler, gurbette olsak dahi bunları yapmak zorundayız. Büyüklerimizden öyle gördük. Çünkü o topraklar bize dedelerimizden kaldı, sahip çıkmak zorundayız" diyor.