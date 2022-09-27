Polisi şikayet makamı yok

ALMANYA'DA yapılan bir araştırma, polisi şikâyet edebilmenin imkânsızlığını trajikomik şekilde gözler önüne serdi. Araştırmada, ülke genelinde sadece 7 eyalette bağımsız polis şikâyet büroları olduğu ortaya çıktı. Göç Konseyi'nin Göç Araştırmacıları Derneği'ne bağlı Uyum Medya Hizmeti tarafından yapılan araştırmaya göre sadece, Baden Württemberg, Mecklenburg Vorpommern, Berlin, Bremen, Rheinland Pfalz ve Schleswig Holstein'da bağımsız şikâyet büroları bulunuyor.BU eyaletlerde polise dönük şikâyetler, bağımsız kurumlar tarafından değerlendiriliyor. Diğer eyaletlerde ise polis ancak yine polise şikâyet edilebiliyor. Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya, bağımsız merkez kurma aşamasında olduğunu bildirdi. Alman Hükümeti'nin Federal Polis şikâyetleri için bağımsız bir müsteşarlık oluşturmak istediği öğrenildi. Almanya'da polisin karıştığı suçlar veya polis şiddeti genelde savcıların koruma zırhı sayesinde cezalandırılmıyor.