Alman ekonomisinde kâbus! Büyüme eksi % 7.9 enflasyon % 10

Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı ülkenin önde gelen dört ekonomik düşünce kuruluşu, önümüzdeki yıl için gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) büyüme tahminini geri çekti. Söz konusu kuruluşların yayınladıkları rapora göre, enerji krizinin getirdiği enflasyon, durgunluk, refah kaybı, bu yıl ekonomik büyümenin sadece yüzde 1.4 civarında gerçekleşmesine neden olacak.GSYH'DE 2023 için yüzde 0.4 civarında bir düşüş bekleyen ekonomi çevreleri, risk senaryosunda yani gaz sıkıntısı, soğuk bir kış ve enerji tüketiminde tasarruf eksikliği halinde düşüşün yüzde 7.9 olacağı tahmininde bulundu. Rakamın koronavirüsün ilk yılı olan 2020'nin tahminlerinin çok üzerinde olduğu belirtildi. Kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda 2024'te GSYH'de daralma tahmini 4.2 olarak duyuruldu.DAHA ilkbahar aylarında 2022 için yüzde 2.7 ve 2023 için yüzde 3.1 büyüme bekleyen ekonomi çevrelerine göre, enerji ve gıda fiyatları önümüzdeki yıl daha da artacak. Bu durum, önemli derecede satın alma gücü kaybına yol açacak. Düşük gelirli haneler ile şirketler desteğe muhtaç hale gelecek. Enflasyon daha da tırmanacak, işsizlik artacak. Rahatlama 2024'te sağlanacak, enflasyon 2.2'ye düşecek.ALMANYA'DA enflasyon 1951 yılından bu yana ilk kez iki haneli rakamlara ulaştı. Federal İstatistik Dairesi, enflasyonun eylül ayında yüzde 10'a yükseldiğini bildirdi. Ağustos ayında enflasyon 1973 yılından beri en yüksek seviyesine çıkmış ve yüzde 7.9 olarak açıklanmıştı. Ülke genelinde geçerli olan 9 euroluk tren bileti uygulaması ve akaryakıt vergisine yapılan vergi indiriminin sona ermesi nedeniyle uzmanlar enflasyonun iki haneli rakamlara ulaşacağını tahmin ediyordu.