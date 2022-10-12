Meryem’i sevgilim Recep öldürdü

Almanya'nınDormagen kentinde yaşayan Melisa Ünal (22), sosyal medyadan tanışıp Gaziantep'te yanına gittiği sevgilisi Recep Aldemir'in üç yaşındaki kızı Meryem'i öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Okların üzerine çevrildiği anne, Atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında, "Recep, Melisa ağlayınca odaya götürdü. 'Baba yapma' sesi duyunca odaya gittim. Kızım kendinde değildi" dedi.MELİSA'YI odada çırılçıplak gördüğünü ifade eden Ünal, "Olay günü kızım Asya ile çizgi film izliyordum. Meryem uyuyordu. Ağlayarak yanıma geldi. Recep Meryem'i alıp içeriye gitti. Ağlama diye bağırıp çağırıyordu. Meryem, 'Baba yapma' diye bağırınca içeriye gittim. Kızım Recep'in kollarında baygın haldeydi ve çıplaktı. 'Bu çocuğa ne yaptın, diye sordum. Sonra Meryem'i soğuk suyun altına tuttu" diye konuştu.MERYEM'İN biraz kendine geldiğini ifade eden anne, "Çocuğumun neden bu halde olduğunu sordum. Ambulansı aradık. Recep beni hiç konuşturmadı. Almanya'ya zorla gönderdi. Çocuğumun cenazesine gitmek istediğimde her türlü engel oldu. 'Beni bir an önce buradan kurtar. Almanya'ya götür. Beni sadece sen kurtarabilirsin' dedi. Gerçekleri anlatmamamı, scooter'den düştüğünü söylememi istedi" diye konuştu.MELİSA Ünal, daha önce kızının scooter'dan düşüp kafasını betona çarptığını sonra fenalaşıp hastaneye kaldırdıklarını anlatmıştı. Recep Aldemir'in anne ve babası ise Melisa Ünal'ın kızı Meryem'i sürekli dövdüğünü, olay günü de kafasını duvara vurduğunu dile getirmişti. Görgü tanıkları da annenin kızını sürekli dövdüğünü ifade edince oklar Melisa Ünal'a çevrilmişti.