SPD’li Esra’ya seçimlerde ırkçı kumpas

Gizli yapılan oylamada aldığı 8 oy tüzük gereği geçersiz sayılınca, 2. başkanlık seçimi kasım ayına ertelendi. SPD'den bir üyenin hastalık gerekçesiyle katılmadığı seçimde Esra Özekimci bir oyla seçilemedi. Meclis grup başkanlığı için iki adaydan Christian Schödel meclis grup başkanlığına seçilince meclisteki üye çoğunluğu CSU'ya geçti.Bu oylamadan sonra Özekimci'nin işi zora girdi. Baştan beri kendisinin mecliste istenmediğini söyleyen Esra Özekimci, "Yıllardır belediye başkanlığını kaybeden, ikinci belediye başkanı seçilirdi. CSU'lu yeni Belediye Başkanı Jens Büttner, ismimim çağrıştırdığı kimliğimden dolayı seçilmemi istemiyor" diye konuştu.