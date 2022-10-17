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Giriş Tarihi: 17.10.2022

SPD’li Esra’ya seçimlerde ırkçı kumpas

SPD’li Esra’ya seçimlerde ırkçı kumpas

Bavyera’nın Kirchenlamitz kasabasında 25 Eylül’de yapılan belediye başkanlığı seçimini kaybeden Esra Özekimci, dönen kumpasların ardından 2. Belediye Başkanlığı’na da seçilmedi

BİR OYLA SEÇİLEMEDİ
Gizli yapılan oylamada aldığı 8 oy tüzük gereği geçersiz sayılınca, 2. başkanlık seçimi kasım ayına ertelendi. SPD'den bir üyenin hastalık gerekçesiyle katılmadığı seçimde Esra Özekimci bir oyla seçilemedi. Meclis grup başkanlığı için iki adaydan Christian Schödel meclis grup başkanlığına seçilince meclisteki üye çoğunluğu CSU'ya geçti.

"İSMİMDEN DOLAYI İSTEMİYORLAR"
Bu oylamadan sonra Özekimci'nin işi zora girdi. Baştan beri kendisinin mecliste istenmediğini söyleyen Esra Özekimci, "Yıllardır belediye başkanlığını kaybeden, ikinci belediye başkanı seçilirdi. CSU'lu yeni Belediye Başkanı Jens Büttner, ismimim çağrıştırdığı kimliğimden dolayı seçilmemi istemiyor" diye konuştu. Hüseyin ERDEM
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SPD’li Esra’ya seçimlerde ırkçı kumpas
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