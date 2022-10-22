Kalplerin kraliçesi Forbes’e kapak oldu

Avrupa'da ilk yapay kalp nakli gerçekleştiren kadın cerrah olarak tıp tarihine geçen Dilek Gürsoy, Forbes'in Almanca sayısına kapak oldu. 3 Kasım'da piyasada olacak dergi, Dr. Dilek Gürsoy için "Kalplerin Kraliçesi" sıfatını kullandı ve "2012 yılında Avrupa'da yapay kalp ameliyatı gerçekleştiren ilk kadın oldu. 10 yıl sonra Dilek Gürsoy, şimdi kendi kliniğinde serbest meslek sahibi ve böylece ömür boyu süren bir hayali gerçekleştiriyor" diye yazdı. Gürsoy, sosyal medya hesaplarından derginin kapağını paylaşıp, onurlandığını ifade etti.