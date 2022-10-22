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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Kalplerin kraliçesi Forbes’e kapak oldu

CENGİZ PARLAYAN
Kalplerin kraliçesi Forbes’e kapak oldu

Kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, dünyanın önde gelen dergilerinden Forbes’e kapak oldu. Ordulu cerrah, kapak fotoğrafını paylaşıp ‘Onur duydum’ dedi

Avrupa'da ilk yapay kalp nakli gerçekleştiren kadın cerrah olarak tıp tarihine geçen Dilek Gürsoy, Forbes'in Almanca sayısına kapak oldu. 3 Kasım'da piyasada olacak dergi, Dr. Dilek Gürsoy için "Kalplerin Kraliçesi" sıfatını kullandı ve "2012 yılında Avrupa'da yapay kalp ameliyatı gerçekleştiren ilk kadın oldu. 10 yıl sonra Dilek Gürsoy, şimdi kendi kliniğinde serbest meslek sahibi ve böylece ömür boyu süren bir hayali gerçekleştiriyor" diye yazdı. Gürsoy, sosyal medya hesaplarından derginin kapağını paylaşıp, onurlandığını ifade etti.
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Kalplerin kraliçesi Forbes’e kapak oldu
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