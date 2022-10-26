Sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar

Almanya'nınLudwigshafen kentinde yaşayan 68 yaşındaki Nizamettin Çelik, 2018 yılında gırtlak kanserine yakalandı. Işın tedavisi gören Çelik, kanser hücresi büyüme yapınca Heidelberg Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar "Yapılacak bir şey yok" dedi. Çelik mayıs ayında ailesi tarafından Türkiye'ye götürülüp tedavi edildi. Döndükten 1,5 ay sonra yeniden fenalaşınca, şoke eden cevap ile karşı karşıya kaldı.Serap Çelik, "Babama İstanbul'daki ameliyatı sonrası beyinde su toplandığı için şant takıldı. Doktorlar, her MR'dan sonra bu şantın ayarlanması gerektiğini söyledi. Almanya'ya döndükten 1.5 ay sonra durumu kötüleşti. Bu ayın başında Heidelberg'deki hastaneye götürdük. 28 saat sonra doktorlar yine 'Yapacak bir şey yok' diyerek eve gönderdi. 10 saat ambulans bekledik" dedi.Doktorlardan şantın ayarlanması için yardım istediğini de anlatan Serap Çelik, "Bize, 'Ameliyatı Türkiye'de yaptırmışsınız. Biz bir şey yapmayız' dediler. Evde durumu yeniden ağırlaşınca birçok hastaneyi aradık, ancak kabul etmediler. Ludwigshafen'deki bir hastaneden kabul geldi. Onlar da dört gün sonra eve gönderdiler. Hastaneden sürekli eve gönderilmeyi kabul edemiyoruz" diye konuştu.Zorlukla konuşan Nizamettin Çelik ile ailesi Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Çelik'in torunları Meva Berra, Karya Nur ve Neila Medina da, Başkan Erdoğan'a seslenerek, "Tayyip dede, seni çok seviyoruz. Ne olur dedemize yardım et" dedi.Türkiye bir hayata daha dokundu ve Türkiye'den Almanya'ya yük getirdiği sırada kalp krizi geçiren TIR şoförü Remzi Kaba'nın, ambulans uçak ile anavatana nakli gerçekleşti. 6 Ekim tarihinde Magdeburg yakınlarında kalp krizi geçiren Trabzonlu Kaba'nın ailesi, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na ulaşıp yardım talep etmişti. Kaba'nın durumu Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na bildirilmişti. TIR şoförü, Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen ambulans uçakla Dortmund'dan Türkiye'ye nakledildi./ HANNOVER