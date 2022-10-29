Yiğit bir anan varsa 60 m2’nin önemi yok

Avrupa'da ilk yapay kalp nakli gerçekleştiren kadın cerrah olarak tıp tarihine geçen Dr. Dilek Gürsoy (45), çocukluk yıllarının geçtiği evin önünden fotoğraf paylaştı. Başarılı doktor paylaşımında, "60 metrekare. Bir oturma odası, bir mutfak, banyo, tuvalet. Azim varsa, alçakgönüllülük varsa, yiğit bir de anan varsa, şartlar ne olursa olsun, oluyor işte" ifadelerine yer verdi. Forbes dergisine kapak olan ünlü cerrahın paylaşımı, çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. Gürsoy, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetmiş, annesi Zeynep Gürsoy (70) ile zorlu yıllar geçirmişti.Dilek Gürsoy'un, gurur duyduğu annesi 1987 yılında eşini, ardından babasını kaybetti. Fabrikada 47 yıl çalışıp üç yıl önce emekli olan Zeynep Gürsoy, başarılı cerrah ile iki oğluna hem annelik hem de babalık yaptı.