Mevlüde Genç’in cenazesi Türkiye’ye uğurlandı: Sana layık olmaya çalışacağız

Tarihler 29 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde Solingen'de ırkçılar Genç ailesinin evini kundakladı. O gün 50 yaşındaki Mevlüde Genç'in yüreğine de büyük ateş düştü. Yanan evde iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybeden Genç, 29 yıl boyunca vakur bir duruş sergiledi, verdiği mesajlarla örnek oldu. 'Bilge Ana' diye anılan ve 30 Ekim Pazar günü aramızdan ayrılan Mevlüde Genç için dün kundaklanan evin olduğu alanda cenaze namazı kılındı.Yüzlerce kişinin katıldığı törende konuşan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, "Ülkemiz için çok özel bir insandı. Düşünülemez bir şey yaptı ve uzlaşma için çok hızlı şekilde elini uzattı. Barış ve toplumda uyum için çalıştı. Çok özel bir güç sergiledi. Bunu unutmayacağız. Çünkü o bir rol model" diye konuştu. Ak Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "Gösterdiği sabır örneğini doğru okuyalım. Mevlüde anne, nefretin, yabancı düşmanlığının hiçbir zaman galip gelemeyeceğini gösterdi" dedi.Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, "Mevlüde anne, tüm Almanya için örnek insandı. Büyük acıya rağmen nefret duyabilecek, düşmanlığa sebebiyet verecek bir hareket sergileyebilecekken bunu yapmadı. Acıyı içine gömdü, insanlık sevgisini öne çıkardı, 'Dost olalım' dedi ve bunu hayatı boyunca gösterdi. Ona layık olmak için yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise Solingen halkının Genç'e çok şey borçlu olduğunu söyledi.NRW Başbakanı Hendrik Wüst, Durmuş Genç'in acısını paylaştı.