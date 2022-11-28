Ordulu Huri Şahin başkan oldu

Rijswijk Belediye Başkanlığı görevine 12 Aralık'ta başlayacak olan Huri Şahin (47), "Bakanlar Kurulunun beni Rijswijk Belediye Başkanı olarak aday gösterme kararından dolayı mutlu ve onurluyum" dedi. İçişleri ve Krallık İlişkileri Bakanı Bruins Slot'un önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nun aday gösterdiği Şahin'in kararnamesi Hollanda Kralı Willem Alexander tarafından imzalandıŞAHİN aynı zamanda "Hollanda'da belediye başkanı olan ilk Türk kadın" unvanını aldı. Deventer doğumlu olan ve Zoetermeer'de ikamet eden Huri Şahin hem siyasi çevrelerce hem de toplum içinde tanınan ve sevilen bir kişilik. Şahin bu yıl nisan ayında da Delft'te STIP, D66, GroenLinks, PvdA ve ChristenUnie arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde de "arabulucu" olarak görev yaptı.