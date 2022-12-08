Darbe ordusuna şafak baskını

Almanya'dayıllardır 'Tehlikeli' olarak adlandırılan Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı grup üyelerine yaklaşık 3 bin polis ile dün sabah ülkenin 11 eyaletinde şafak vakti baskın düzenlendi. 137 noktada gerçekleşen baskında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 kişiden 25'i gözaltına alındı. İkisi elebaşı olmak üzere 22'sinin üye, üç kişinin de destekçi olduğu ifade edildi.Karlsruhe'de bulunan Federal Savcılığının yürüttüğü soruşturmada gruptan 'terör örgütü' olarak bahsedildi ve amaçlarının ülkedeki devlet sistemini devirmek, yerine temelleri çoktan atılmış olan kendi sistemini kurmak istedikleri, bunun için ölüme bile hazır oldukları dile getirildi. Savcılık sözcüsü, paralel devlet yapılanmasından da söz etti ve konsey adı altında adalet, dışişleri ve sağlık gibi bölümler kurduklarını açıkladı.Örgütün tam bir yıldır iktidarı devralmak ve kendi devlet yapılarını kurmak için planlar yaptığı, bu amaçla düzenli olarak toplandıkları savcılık tarafından dile getirildi. Orduya sızan örgütün, ırkçı polisleri saflarına katmak için çalıştığı aktarıldı. Gözaltına alınanlardan birinin ordu mensubu olması girişimi doğruladı. Ordu İstihbarat Teşkilatı, Reichsbürger üyesi oldukları şüphesiyle 8 askere iki yıl önce soruşturma açmıştı.Hızla silahlanmaya başladılar.Ordunun içerisine sızdılar.Irkçı polisleri saflarına katmak için toplantı düzenlediler.Kendi okullarını kurmaya başladılar.Kendi kimlik ve pasaportlarını oluşturdular.Komplo teorileri ürettiler.Siber saldırılar gerçekleştirdiler.Siyasi sistemi baltalayıp, halkı huzursuz etmeye başladılar.Polis araçlarına benzer minibüslerle sel bölgesine gittiler.Kendilerini eğitmek için Ukrayna-Rusya savaşına katıldılar.'Müslümanları ve Yahudileri yok edin' çağrısı yaptılar.İmparatorluk Vatandaşları, Ukrayna ile Rusya savaşının ilk günlerinde de gündeme geldi. Irkçı grup üyelerinin savaş saflarında yer alıp kendilerini çatışma konusunda eğitmek istedikleri ortaya çıktı. Örgütün hızla silahlandığı belirtilirken, silah alanlar arasında küçümsenmeyecek derecede ruhsat sahibi bulunduğu daha önce açıklanmıştı.ANAYASAYI Koruma Teşkilatı tarafından izlenen örgütün 2016'da 4500 üyesi olduğu açıklandı. Bu sayı 2017'de 12 bine, 2018'de 18 bine, 2019'da 20 bine ulaştı. Son verilere göre ise örgütün 21 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Yasaklanan örgüt, diğer ırkçı örgütlerle de hareket ettiği düşünüldüğünde tehlikenin boyutu artıyor.ALMANYA'DA asrın sel felaketi sırasında ortaya, kendi polis minibüsleri ve polis üniforması ile çıkan örgüt üyeleri, bölgede güvenlik tedbiri almaya kalktı. Örgütün geçen yıl Rosenheim kenti ve çevresinde kendi okullarını kurduğu ihbarı alındı. Bir çiftliğe düzenlenen baskında okulun Rusça isimli bir vakıf adı altında 50 çocuğa sözde eğitim verdiği belirlendi. Öte yandan örgüt üyeleri, Alman vatandaşlığını reddettiği için kendi kimlik ve pasaportlarını oluşturdu, komplo teorileri üretti, siber saldırılar gerçekleştirdi, hükümet karşıtı gösterilere sızdı. 2017'de örgütün lideri Burghard B.'nin, kendisine ait VK.com adlı internet sitesinde, 'Müslümanları ve Yahudileri yok edin' çağrısı yaptığı ortaya çıktı.