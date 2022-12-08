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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Ece gözyaşları ile uğurlandı

Mustafa AKBABA
Ece gözyaşları ile uğurlandı

Okul yolunda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ece Sarıgül, dün yaşadığı Illerkirchberg’de toprağa verildi. Cenazeye binlerce kişi katıldı

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg'de 27 yaşındaki Eritreli mültecinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve olay yerinde ölen Ece Sarıgül (14), dün Oberkirchberg Mezarlığına defnedildi. Basın mensuplarının alınmadığı cenaze törenine binlerce kişi katılırken, Ece'nin okulunda da arkadaşları tören düzenledi. Acının büyük olduğu Illerkirchberg'deki cenaze töreni cuma günü için planlanmıştı. SPD'li belediye meclis üyesi Hasan Şen'in araya girmesiyle tören öne alındı. Olay yeri çiçek bahçesine dönüştürülürken, 'Yastayız' yazısı dikkat çekti. Katil zanlısı tutuklandı. Saldırıda yaralanan Nerea M.'nin (13) ise tedavisi sürüyor.
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Ece gözyaşları ile uğurlandı
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