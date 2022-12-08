Ece gözyaşları ile uğurlandı

Almanya'nınUlm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg'de 27 yaşındaki Eritreli mültecinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve olay yerinde ölen Ece Sarıgül (14), dün Oberkirchberg Mezarlığına defnedildi. Basın mensuplarının alınmadığı cenaze törenine binlerce kişi katılırken, Ece'nin okulunda da arkadaşları tören düzenledi. Acının büyük olduğu Illerkirchberg'deki cenaze töreni cuma günü için planlanmıştı. SPD'li belediye meclis üyesi Hasan Şen'in araya girmesiyle tören öne alındı. Olay yeri çiçek bahçesine dönüştürülürken, 'Yastayız' yazısı dikkat çekti. Katil zanlısı tutuklandı. Saldırıda yaralanan Nerea M.'nin (13) ise tedavisi sürüyor.