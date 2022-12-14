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Giriş Tarihi: 14.12.2022

Ordulu Huri Şahin görevine başladı

Ordulu Huri Şahin görevine başladı

Hollanda’nın ilk Türk kökenli kadın belediye başkanı olan Huri Şahin, yemin ederek görevine başladı. İlk görev dönemi için mutlu olduğunu belirten Şahin: Halka yakın bir başkan olmak istiyorum

Rıjswıjk Belediyesi'nde düzenlenen törende yemin eden ve resmen çalışmalarına başlayan Huri Şahin (47), gururlu olduğunu söyleyerek, "Belediye yönetimine destekte bulunmak, halka ve vatandaşlara çok yakın bir belediye başkanı olmak istiyorum. İyi ve kötü zamanlarında her zaman onların yanında bulunacağım" dedi. Öte yandan yakın bir zamanda vefat eden babasının 60'lı yıllarda işçi olarak Hollanda'ya geldiğini de belirten Şahin, "Babam hiç okula gitmemişti ama yine de yazmayı öğrendi ve kendini geliştirmeyi başardı. Hayatında adımlar atmaya cesaret etti. Bu bana göre çok ilham vericiydi" ifadelerini kullandı.
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Ordulu Huri Şahin görevine başladı
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