Feldmann’a Zübeyde cezası

Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada hâkim, Peter Feldmann'ı (64) günlüğü 175 eurodan 120 günlük (21 bin euro) para cezasına mahkûm etti. Feldmann'ın ayrıca 5989 euro tazminat ödemesine de hükmedildi. Savcılık 180 gün ceza istemişti. Dava, Feldmann'ın Awo adlı yardım kuruluşuna ait iki dilli anaokulunun başına mesleki deneyimi olmamasına rağmen o dönem kız arkadaşı olan Zübeyde Temizel'in getirilmesini sağlaması, yüksek maaş bağlatması, makam aracı tahsis ettirmesi nedeniyle açılmıştı. Feldmann, bu olayın ardından birkaç kez de davranışları ile gündeme geldi ve istenmeyen adam ilan edildi. Feldmann, halk oylaması ile görevden alınmıştı. FRANKFURT