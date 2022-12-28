Babaannenin gözyaşları

GÖZÜ yaşlı babaanne Ayhan Şen (55), gençlik dairesinin de bu duruma göz yumduğunu söyledi. Oğlu Urçun İsmet Şen'in Sindy W. ile 3,5 yıllık bir beraberliği olduğunu, bu birliktelikten 2012 yılında torunu Samira'nın doğduğunu anlatan Ayhan Şen (55), "Sıkıntılar, Sindy'nin Amberg'de görevli Amerikalı bir asker ile evlendikten sonra başladı. Daha önce düzenli olarak torunum ile görüşüyor, onu her hafta sonu alıyordum" dedi.ŞEN, "Annesi, 3,5 hafta Amerika'ya gittiğinde torunumu bana bıraktı, ben baktım. Amerikalı asker ile evlendikten sonra her şey değişti. Üvey babası, bizimle konuşmaması yönünde torunuma baskı yapmaya, poposuna kaşıkla vurma, mutfakta ekmek kırıntılarını toplatma gibi cezalar vermeye başladı. Bunun üzerine durumu gençlik dairesine aktardım ve dava açtım. Ama mahkeme taleplerimize olumsuz yanıt verdi" diye konuştu.TORUNU Samira'nın mahkemede, üvey babasının kendisini dövdüğüne ilişkin ifadeyi dağiştirdiğini anlatan Ayhan Şen, Samira'nın, "Babaanne, annemi kaybetmek istemediğim için yalan söyledim. Üvey babamın istediği şekilde ifade verdim" dediğini anlattı. Torununun Amerika'ya gönderilmemesi için büyük mücadele verdiğini ama başarılı olamadığını ifade eden Şen, "Torunuma giderken veda bile edemedim. Hangi şehre gittiği bile belli değil" diyerek gözyaşı döktü.