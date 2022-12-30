‘Irkçılar sistemimizi yıkmak istiyor’

Almanya'nın iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ülkedeki ırkçıların göçmenleri hedef göstermeye çalışacağını söyledi. Yeni yılla birlikte ırkçı gruplarda göç konusunun ana konu haline geleceğini açıklayan Haldenwang, "Yüksek enerji fiyatları ile hükümetin kriz politikalarına karşı gösteriler azalsa da, ırkçılar yeniden harekete geçebilir" dedi.ÜLKEDEKİ bütün aşırı grupların amacının ülkenin sistemini yıkmak olduğunu söyleyen Haldenwang, "Irkçılar, yeni sağcılar, komplo teorisyenleri ve İmparatorluk Vatandaşları gibi aşırıcı grupların hedefi, ülkenin sistemini yıkmak. Bununla birlikte göç konusu bu gruplar içinde önem kazanıyor" diye konuştu. BfV Başkanı aynı zamanda ülkenin doğusunda gerçekleşen gösterilerin ise kitlesel olmadığını belirtti. Cengiz PARLAYAN