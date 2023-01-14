Hükümette ‘çifte’ çatlağı

Almanya'da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilgili bakanlıklara gönderilen yeni vatandaşlık yasa tasarısı, hükümet partileri arasında görüş ayrılığına neden oldu. Hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller, Alman vatandaşlığının nesiller boyu aktarılmasını savunurken, hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) buna taş koyuyor.FDP, göçmenlerin ileride köken vatandaşlığı ile Alman vatandaşlığı arasında tercih yapmasını istiyor. FDP'nin önerisi daha önce denenen opsiyon modelini andırıyor. FDP'de 2000'de değiştirilen yasa öncesi uzlaşma modeli olarak "Opsiyon Modeli"ni önermiş, hükümetteki SPD, Eyaletler Meclisi'ndeki Hıristiyan Birlik Partileri'ni ikna etmek için bunu kabul etmişti.