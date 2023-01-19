Aktiviste terörist muamelesi

ALMANYA'NIN Lützerath kentinde linyit madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilerin eylemi devam ediyor. Maden bölgesine doğru yürüyen aktivistlere polis sert müdahalede bulundu. Çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg ile birlikte çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Aachen polisi, grubun gözaltında tutulduğunu açıkladı.İSTANBUL Gezi Parkı vandallarını demokrat eylemciler olarak gören Alman basını, çevre aktivistlerini 'terörist' diye tanımlıyor. Aktivistlerin üzerine atlı polislerin sürülmesi, cop ve göz yaşartıcı gaz kullanılması, onlar için haber değeri taşımıyor. Türkler, "Söz konusu Türkiye olunca vandallar demokrat oluyor. Almanya'dakilere terörist diyorlar. Bu ikiyüzlülük" diyor.