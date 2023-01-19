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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Aktiviste terörist muamelesi

Aktiviste terörist muamelesi

Taksim Gezi Parkı'ndaki vandalları 'Demokrat eylemciler' diye tanımlayan Almanlar, Lützerath'teki maden çevrecilerine terörist muamelesi yapıyor

THUNBERG DE GÖZALTINDA
ALMANYA'NIN Lützerath kentinde linyit madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilerin eylemi devam ediyor. Maden bölgesine doğru yürüyen aktivistlere polis sert müdahalede bulundu. Çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg ile birlikte çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Aachen polisi, grubun gözaltında tutulduğunu açıkladı.

BASIN 'TERÖRİSTLER' DİYOR
İSTANBUL Gezi Parkı vandallarını demokrat eylemciler olarak gören Alman basını, çevre aktivistlerini 'terörist' diye tanımlıyor. Aktivistlerin üzerine atlı polislerin sürülmesi, cop ve göz yaşartıcı gaz kullanılması, onlar için haber değeri taşımıyor. Türkler, "Söz konusu Türkiye olunca vandallar demokrat oluyor. Almanya'dakilere terörist diyorlar. Bu ikiyüzlülük" diyor.
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Aktiviste terörist muamelesi
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