FETÖ’nün tetikçisi yine işbaşında

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) köşe kapan Bülent Mumay, Türkiye'de karnelerin verildiği gün bir çocuğa mikrofon uzatıp kurgu haber yapan muhabirin peşine takıldı. Mumay, FAZ'daki köşesinde, "Erdoğan'ın ülkesinde çocuk olmak: Bir kuşağın yoklukla imtihanı" başlığı atıp yalanlar sıraladı. Mumay yazıda, "Habertürk'ün muhabiri, sömestir tatilindeki küçük bir çocuğa mikrofon uzattı. Aldığı yanıt, vicdanları dağladı. Çocuğun annesini televizyona çıkardılar ve 'Biz yoksul değil zenginiz, her gün et yiyoruz' açıklaması yaptırdılar" diyerek yalanları sıraladı. Bülent Mumay, Türkiye'de Gezi olayları ile 17-25 Aralık kumpaslarında, FETÖ'nün servis ettiği sahte belgelerle algı operasyonları yürütmüştü.Habertürk muhabirinin, "Annem bana karne hediyesi olarak et aldı" ifadesini çocuğa kendisinin söyleterek tekrarlattığı ortaya çıkmıştı. Röportajın ham hali yayınlanınca, Habertürk muhabiri gönderip, yalan haber için halktan özür dilemişti.