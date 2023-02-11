Dr. Daniel Lankersdr Türkiye’nin sevgilisi oldu

Almanya'nın Bonn kenti yakınlarındaki Bornheim'da yaşayan ve Erftstadt Hastanesi'nde acil yardım doktoru olan Daniel Lankers (44), deprem bölgesine koşan ilk arama kurtarma ekibinde yer aldı. Hatay Kırıkhan'da enkazdan çok sayıda kişiyi kurtaran ISAR ekibinin üyesi Lankers'in Zeynep adlı depremzede ile sohbeti yürek burktu. Daniel, Zeynep'i Türkçe konuşarak teselli etti.LANKERS'IN, enkaz altındaki Zeynep'i sakinleştirmek için Türkçe, 'Zeynep hanım, Daniel burada korkma. Korkma seninleyiz" sözleri, videoyu izleyen milyonlarca insanı duygulandırdı. Lankers, "Uzun süre sonra yerini belirledik. 14 saat kurtarmaya çalıştık. 12 saat ona eşlik ettim. Güçlü sesi vardı. İnanılmaz yorulduk" dedi.