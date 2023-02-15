BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, Türkiye ve Suriye'deki insani yardımlara katkıda bulunmayı sürdüreceklerini söyledi. Depremin kendisini de İskenderun doğumlu biri olarak çok etkilediğini belirten Şahin, "Depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umarım bir an önce yaralar sarılır. Çok üzgünüm. Depremde sıkıntı yaşayan yakın bir akrabam yok" dedi. Firmanın yaptığı 1 milyon euro yardımın haricinde kişisel olarak yardım yapmaya devam edeceğini söyleyen Şahin, "Öncelikle yaraların sarılması gerekiyor. Ben de kişisel olarak bir yardım derneğine bağışta bulunacağım, memleketime daha çok yardım yapacağım" ifadelerini kullandı.