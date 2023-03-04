Almanya’nın ırkçılık sorunu var

Hanau'daırkçı Alman Tobias Rathjen'in 9 insanı katlettiği terör saldırısının yıldönümü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Ferda Ataman, Alman hükümetinin ırkçılıkla ilgili tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Hanau'daki saldırının ardından ilk kez aşırı sağ ve ırkçılığa karşı kabine kararı alındığını hatırlatan Ataman, "Bu politik olarak bir dönüm noktasıydı. Ancak kararlar henüz uygulanmaya başlanmadı" diye konuştu.Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu olan Ferda Ataman, "Örneğin, Anayasa'nın 3. maddesinde yer alan tartışmalı 'ırk' terimi henüz değiştirilmedi" dedi. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in bir televizyon programında sarf ettiği ve Müslüman gençleri "küçük paşalar" olarak nitelendirdiği açıklamalarını da hatırlatan Ataman, "Almanya'nın bir ırkçılık sorunu var" dediHESSEN Eyalet Meclisi Başkanı Astrid Wallmann da aşırı sağın demokratik bir toplum için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Wallmann, "Bu ideolojiyle kararlı mücadele, tüm vatandaşların görevidir" ifadelerini kullandı.