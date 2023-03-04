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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Almanya’nın ırkçılık sorunu var

Fatih YILMAZ
Almanya’nın ırkçılık sorunu var

Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman ağır konuştu: Alman hükümetinin ırkçılıkla mücadeleye karşı tutumu tam bir hayal kırıklığıdır

Hanau'da ırkçı Alman Tobias Rathjen'in 9 insanı katlettiği terör saldırısının yıldönümü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Ferda Ataman, Alman hükümetinin ırkçılıkla ilgili tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Hanau'daki saldırının ardından ilk kez aşırı sağ ve ırkçılığa karşı kabine kararı alındığını hatırlatan Ataman, "Bu politik olarak bir dönüm noktasıydı. Ancak kararlar henüz uygulanmaya başlanmadı" diye konuştu.

"KÜÇÜK PAŞALAR IRKÇILIKTIR"
Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu olan Ferda Ataman, "Örneğin, Anayasa'nın 3. maddesinde yer alan tartışmalı 'ırk' terimi henüz değiştirilmedi" dedi. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in bir televizyon programında sarf ettiği ve Müslüman gençleri "küçük paşalar" olarak nitelendirdiği açıklamalarını da hatırlatan Ataman, "Almanya'nın bir ırkçılık sorunu var" dedi

SAĞLA MÜCADELE ETMELİYİZ
HESSEN Eyalet Meclisi Başkanı Astrid Wallmann da aşırı sağın demokratik bir toplum için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Wallmann, "Bu ideolojiyle kararlı mücadele, tüm vatandaşların görevidir" ifadelerini kullandı.

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Almanya’nın ırkçılık sorunu var
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