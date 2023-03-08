Asıl hedefim rol modellik

Frankfurt doğumlu olan 21 yaşındaki Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Eliz Steingraf, Germany's Next Topmodel adlı modellik yarışmasına katıldı. Diş doktoru Orcan Yüksel'in kızı olan, ancak annesinin soyadını kullanan Eliz, 29 aday arasında yer aldı. Kendisini, 'Sıska ve düzgün vücutlu' olarak görmediğini, modası geçmiş 90/60/90 ölçüleri fikrini yumuşatmak istediğini söyleyen Eliz, modellik hayalini gerçekleştirmek için yola çıktığını ve rol model olmak istediğini ifade etti. Yarışmada Eliz'in yanı sıra Jülide ile Selma adlı Türk kızları da yarışıyor. Dördüncü etaba gelen yarışmada 8 model adayı elendi. FRANKFURT