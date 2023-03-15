Apache Volkan listeleri alt üst etti

Almanya'nınLudwigshafen kentinde yaşayan Volkan Yaman, "Roller" adlı şarkısı ile müzik listelerini sarsmaya devam ediyor. Anneannesinin kendisine taktığı Apache lakabını kullanan 26 yaşındaki Yaman, 162 hafta boyunca en çok dinlenilen şarkılar listesinde kalarak büyük bir başarıya imza attı. İlk kez Ağustos 2019'da yayınlanan şarkı, Wham'ın meşhur Noel şarkısı 'Last Christmas'ı geride bırakarak en uzun süre listede kalan şarkı oldu. Roller şarkısı, Spotify'da 350 milyon, YouTube'da ise 160 milyon rakamına ulaştı. Şarkı, Apache'ye iki yıl üst üste En Başarılı Şarkı dalında ödül getirdi.